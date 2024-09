SAÚDE

Vacinas em falta na Bahia chegam a custar mais de R$1,3 mil na rede privada

É o caso do imunizante meningocócica C, que previne a meningite C, infecção que atinge as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode levar à morte. Uma dose da vacina pode custar até R$449 em laboratórios particulares de Salvador. Para a proteção completa, é preciso administrar duas doses e uma terceira de reforço, a partir dos três meses de idade. O valor do ciclo completo chega a R$1.347.