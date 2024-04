LEILÃO DE BENS PÚBLICOS

Vagões de trem, carros e caminhões do Corpo de Bombeiros: saiba tudo o que tem no leilão do estado

Leilão acontece nesta quinta-feira (4), exclusivamente pela internet

Larissa Almeida

Publicado em 2 de abril de 2024 às 05:45

Um leilão realizado pelo Estado da Bahia vai reunir 230 itens avaliados em R$11 milhões para serem arrematados na próxima quinta-feira (4). Os bens públicos que serão leiloados vão desde vagões de trem, carros e caminhões do Corpo de Bombeiros até cadeiras giratórias, notebooks e máquina de lavar. Os Interessados podem vistoriar os objetos em Salvador, Barreiras, Guanambi e Simões Filho até quarta-feira (3).

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, que acontece de forma eletrônica, no site, com lances que vão de R$200 a R$1,1 milhão. A única exceção é o leilão de sucatas de veículos cuja participação está restrita às pessoas jurídicas registradas perante o órgão executivo de trânsito do Estado, no caso da Bahia, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). O leilão é do tipo maior lance ou oferta, ou seja, arremata o lote o licitante que oferecer o valor mais alto. Para participar, os interessados deverão se cadastrar no site, em até 48 antes do início do certame.

Os lotes estão disponíveis para visita em Salvador, Simões Filho, Barreiras e Guanambi. Os interessados devem consultar os endereços para visitação no Edital do Leilão e realizar agendamento prévio pelo telefone (71) 98183-4104 ou pelo e-mail [email protected].

Em Salvador, um dos destaques dos bens situados na Estação Ferroviária, no Pátio de Periperi, é a locomotiva GE 500, que tem lance inicial de R$900 mil. Seguido dela, estão dois vagões de trem com ar-condicionado para passageiros, com oferta inicial de R$97,2 mil. Ao total, o local abriga 55 lotes, sendo os bancos ferroviários de fibra aqueles com menor proposta inicial, no valor de R$700.

No 10º Batalhão da Polícia Militar, no Centro de Salvador, 32 lotes estão disponíveis para serem arrematados. Dentre eles, aparecem armários em madeira, mesas para escritório, cadeiras giratórias, cadeiras fixas, refrigeradores, longarinas, notebooks, forno de micro-ondas, carrinho para chá, CPUs, monitores, televisores, condicionadores de ar, arquivos em aço, frigobar, beliches em aço, poltronas e rack em madeira. Todos esses objetos têm lance inicial de R$400.

Ainda, alguns modelos de veículos da Ford, VW, Honda, Nissan, Renault, Fiat, GM, Chevrolet e Hyundai, dos anos de 2004 a 2018, podem ser adquiridos no leilão. O lance inicial mais em conta é da VW/KOMBI 2007/2008, no valor de R$6 mil. Por sua vez, a oferta inicial com valor mais elevado é do Ford Ranger XLSCD4 22C 2016/2017, avaliado em R$45 mil. Também no 10º Batalhão da Polícia Militar, outros cinco bens públicos que vão ser leiloados são sucatas de veículos, com lances iniciais que vão de R$2 mil (L200 Triton GL) a R$9 mil (Ranger XLSC).

No Almoxarifado Central de Salvador, no bairro da Mata Escura, 13 lotes de bens materiais, 60 lotes de veículos e outras 13 sucatas de veículo vão à leilão. As propostas são a partir de R$300 para mesas para escritório em madeira, mesa para refeitório, armários em madeira, gaveteiros em madeira, beliches em aço e quadros branco. Entre os veículos, os lances iniciais vão de R$2 mil (Honda/XRE 300 2013/2013) a R$42 mil (Renault Midlum 220 4X2 2006/2006). Já as sucatas têm valor inicial de R$1 mil (Fiorino Atena AMB) a R$5 mil (Ranger XLSCD4A22C).

No Centro de Treinamento (CTN), localizado no bairro de Itapuã, somente veículos serão leiloados. São eles: quatro Ford Ranger XL 13p 2011/2012, dois Ford/Fiesta 1.6 Flex 2009/2009, um Citroen/Aircross M Busin 2016/2017, dois Chev/Spin 1.8L MT LT 6 2015/2016 e um MMC/L200 Triton GL D 2017/2018. Os lances iniciais vão de R$9 mil a R$16 mil.

RMS e interior do estado

No município de Barreiras, no Oeste da Bahia, apenas dois lotes vão ser disponibilizados para leilão. O primeiro é o veículo Renault Midlum 220 4X4 2006/2006, que tem proposta a partir de R$30 mil. O segundo e último é a sucata do veículo Renault Midlum 2, avaliada inicialmente em R$11 mil.

Em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), estão sendo leiloados sete lotes compostos por diversos materiais hospitalares, bens móveis e sucatas de ferro. Gaveteiros em madeira, mesa de sinuca, armários em madeira, arquivos em madeira, dentre outros itens, são possíveis de serem arrematados por pelo menos R$200. Aparelhos de Raio X, cadeiras odontológicas, aparelho de anestesia, refrigerador para guarda de sangue, ventiladores eletrônicos caldeirões em aço inox fazem parte dos bens que têm oferta inicial de R$13 mil.

Já em Guanambi, localizado no Sudoeste Baiano, estão indo à leilão refrigeradores, freezers, fornos de micro-ondas, condicionadores de ar, quadros brancos, aparelhos de fax, purificadores de água, gaveteiros em madeira, fogões, mesas para refeitório e outros objetos, a partir de R$600. Outros bens públicos incluem veículos com lances iniciais de R$1 mil (Traxx/JH125 L 2008/2009) até R$27 mil (Ford Ranger XLSCD4 22C 2016/2017). Por fim, sucatas de seis veículos podem ser adquiridas a partir de R$600.