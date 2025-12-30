ALTA TEMPERATURA

Vai chover? Confira previsão do tempo para Salvador e interior da Bahia no Réveillon

Temperatura pode chegar a 39°C

Esther Morais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:21

Virada do ano na Bahia terá sol, calor e chuvas no Oeste e Vale do São Francisco Crédito: Matheus Lemos/ASCOM

A virada do ano na Bahia deve contar com sol, calor intenso e chuvas mais frequentes no Oeste e no Vale do São Francisco, conforme previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). As temperaturas permanecem elevadas em todo o estado, com pouca variação ao longo dos dias.

No Oeste e no Vale do São Francisco, o tempo segue mais instável, com céu nublado e pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Nessas regiões, os termômetros registram os maiores valores do estado, com máximas entre 37°C e 39°C.

Nas demais regiões, o sol predomina e o calor se intensifica. No litoral, incluindo Salvador e a Região Metropolitana, há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas, mas as temperaturas seguem altas, variando entre 25°C e 33°C. No litoral sul e no Extremo Sul, as máximas ficam entre 32°C e 34°C. Já nas regiões serranas, o clima é relativamente mais ameno, com máximas entre 29°C e 32°C.