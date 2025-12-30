Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai chover? Confira previsão do tempo para Salvador e interior da Bahia no Réveillon

Temperatura pode chegar a 39°C

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:21

Virada do ano na Bahia terá sol, calor e chuvas no Oeste e Vale do São Francisco Crédito: Matheus Lemos/ASCOM

A virada do ano na Bahia deve contar com sol, calor intenso e chuvas mais frequentes no Oeste e no Vale do São Francisco, conforme previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). As temperaturas permanecem elevadas em todo o estado, com pouca variação ao longo dos dias.

No Oeste e no Vale do São Francisco, o tempo segue mais instável, com céu nublado e pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Nessas regiões, os termômetros registram os maiores valores do estado, com máximas entre 37°C e 39°C.

Nas demais regiões, o sol predomina e o calor se intensifica. No litoral, incluindo Salvador e a Região Metropolitana, há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas, mas as temperaturas seguem altas, variando entre 25°C e 33°C. No litoral sul e no Extremo Sul, as máximas ficam entre 32°C e 34°C. Já nas regiões serranas, o clima é relativamente mais ameno, com máximas entre 29°C e 32°C.

No primeiro dia de 2026, o calor continua intenso, especialmente no interior, enquanto as chuvas seguem concentradas no Oeste e no Vale do São Francisco. 

Tags:

Réveillon Previsão

Mais recentes

Imagem - Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho

Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho
Imagem - Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia

Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia
Imagem - 'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)