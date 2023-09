Vai pra Cuba? Salvador negocia voo direto até Havana

A abertura de um voo direto entre Havana e Salvador entrou na agenda dos governos de Cuba e da Bahia. Representantes da Secretaria de Turismo do Estado, do Ministério do Turismo de Cuba e da Corporação de Aviação Cubana se reuniram, na sede da secretaria, em Salvador, para discutir ações de intercâmbio e a criação da nova rota.



A comitiva do país da América Central conheceu as principais ações do governo baiano para o incremento das atividades turísticas no estado, atualmente focadas no mercado internacional. “A Bahia é uma porta que dá conexão para todo o Brasil, mas precisamos de um voo direto entre Havana e o estado, para que possamos avançar nessa relação”, pontuou a diretora comercial da Aviação Cubana, Joanka Acosta Ortiz.