HOMENAGEM

Vai Ter Gorda realiza ato celebrando Dia do Gordo na Praça das Gordinhas

O Coletivo Vai Ter Gorda realizou um ato na Praça das Gordinhas, em Ondina, em homenagem ao Dia do Gordo, 10 de setembro. Às 10h da manhã, o ato simbólico reuniu Adriana Santos, Maria França, Telma Teodora e outras ativistas da luta antigordofobia.

O projeto promove diálogos com olhares inclusivos, humanos e respeitosos sobre projetos de lei em conjunto com autoridades municipais, estaduais ou federais, para desconstruir a gordofobia estrutural. As ações de representatividade da história de mulheres gordas busca inspirar outras jovens, até mesmo crianças.