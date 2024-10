DESTRUINDO PATRIMÔNIO

Vândalos dão prejuízo de R$ 480 mil por ano em Salvador

"São cerca de R$ 40 mil todos os meses para fazer esses serviços. Já foi pior, antes, era R$ 45 mil mensais. Embora a gente veja um avanço na conscientização ainda existe um desperdício de dinheiro para repôr o que já tinha sido feito. O que pedimos que a população cuide, porque é uma área de lazer da própria população. A praça não é da prefeitura, é do cidadão", explicou o secretário.

Em Mata Escura foram reformadas 200 casas através do programa Morar Melhor e foram entregues campo com grama sintética e uma praça na Rua Direta do Campo. Moradores se reuniram para acompanhar a ação e crianças aproveitaram o parquinho.