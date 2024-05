INCÊNDIO

Vândalos saquearam ônibus com o veículo ainda em chamas

A carcaça do ônibus que pegou fogo no bairro do Comércio ainda não tinha nem esfriado quando cerca de dez pessoas começaram a saquear fios de cobre e outros metais do veículo. Houve um rápido desentendimento entre eles e, mesmo quando o fogo voltou em uma das rodas traseiras, os saqueadores resistiram em se afastar. Os bombeiros precisaram pedir passagem para debelar as chamas. O coletivo estava lotado no momento do incêndio, mas, apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Integra confirmou que o incêndio aconteceu em decorrência de uma pane elétrica.