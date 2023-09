Vaquejada de Serrinha volta a ser realizada após três anos

Cavalgada da última Vaquejada de Serrinha antes da pandemia, em 2019. Crédito: Divulgação

Após três anos de pausa por conta da pandemia, a tradicional Vaquejada de Serrinha, realizada na cidade localizada a cerca de 170km de Salvador, está de volta. O evento, que está agora em sua 54ª edição, teve início nesta quarta-feira (6) e vai até domingo (10), no Parque de Vaquejada Maria do Carmo.



A Vaquejada de Serrinha, um dos maiores eventos do tipo no país e autodeclarada ‘a maior vaquejada do mundo’, teve início em 1967, como uma confraternização dos vaqueiros da região. A festa ocorre sempre próximo ao dia sete de setembro, feriado nacional da Independência do Brasil.

Nos dois primeiros dias de festa, a programação será totalmente voltada para a tradição da vaquejada. O início foi às 6h, com as categorias amador, aspirante, feminino e Derby – categoria que consiste na competição de animais com ao menos seis anos hípicos. Às 18h, ocorreu a disputa do Derby.

Na quinta-feira (7), além da programação esportiva, o dia conta com a tradicional Missa do Vaqueiro, às 11h, que marcará o início oficial da Vaquejada, seguido por uma cavalgada.

A partir do dia 8, às 18h, tem início a programação musical da festa. As atrações da sexta-feira são João Gomes, Nadson "o Ferinha", Nattan, Kart Love, Léo Santana, Lulinha, Toque 10 e Iguinho.

No sábado, a partir das 15h, se apresentam Bell Marques, Xand Avião, Tarcísio do Acordeon, Thiago Aquino, Tierry, Pablo, Unha Pintada, Forró do Tico e Zé Vaqueiro. Além deles, Wesley Safadão também estava entre os nomes confirmados, mas, devido a problemas de saúde, cancelou o show e anunciou uma pausa na agenda por tempo indeterminado.