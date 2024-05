ELEIÇÕES 2024

Veja as quatro cidades baianas que têm a possibilidade de segundo turno

A cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), se tornou a quarta cidade baiana com possibilidade de segundo turno. Além dela, Salvador, que lidera a lista de eleitores com 1,98 milhão, seguida por Feira de Santana, no interior do estado, com 426,55 mil, e Vitória da Conquista, no Sul, com pouco mais de 254 mil cidadãos aptos para exercerem o exercício do voto.