PROGRAMAÇÃO INFANTIL

Veja cinco opções de lazer gratuitas para levar as crianças neste final de semana em Salvador

Programações incluem espetáculo, oficinas, novo parque urbano da cidade e mais

Larissa Almeida

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 17:59

Espetáculo "Histórias do Mundão" terá três sessões no Teatro Sesi Casa Branca, neste final de semana Crédito: Divulgação

De oficinas a um parque novinho em folha, a criançada vai poder aproveitar variadas opções de lazer em Salvador neste sábado (18) e domingo (19). Os papais e mamães, que já estão com o orçamento apertado nesse período do mês, podem ir despreocupados porque as atrações são gratuitas. As únicas recomendações são para as áreas externas: já que é verão, é importante não esquecer de manter a hidratação e aplicar filtro solar. No mais, basta ter muita disposição para mergulhar nas brincadeiras e aprendizados que os pequenos vão poder obter durante as programações.

Confira abaixo as atrações gratuitas para crianças neste final de semana:

1) Centro de Interpretação da Mata Atlântica

Inaugurado na última quarta-feira (15), o Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima) é um parque urbano voltado para a conservação da Mata Atlântica. O espaço tem área verde de 13,8 mil m² e conta com viveiros de mudas, biblioteca, café e mirante.

Onde: Próximo ao Hospital Sagrada Família, no Bonfim

Funcionamento: Terça a sábado, das 8h às 17h

2) Oficina “Luz, câmera, ação: criação de personagens e cenas”

A oficina “Luz, câmera, ação: criação de personagens e cenas” faz parte da programação de férias de janeiro promovida pelo Programa Educativo CAIXA Gente Arteira. A atividade utiliza técnicas de criação de roteiros e jogos teatrais para estimular a criatividade, o improviso e o trabalho colaborativo.

Durante a oficina, os jovens serão convidados a desenvolver personagens, criar narrativas cênicas coletivas e explorar a utilização de elementos cênicos diversos, ampliando a percepção sobre os processos de construção de uma história.

Onde: CAIXA Cultural Salvador (R. Carlos Gomes, 57 – Centro)

Quando: Sábado (18), às 15h

Inscrições antecipadas podem ser feitas através do site.

3) Encontro com Moana

Os pequenos fãs de Moana que forem até a Loja Daducha, no Salvador Shopping, terão um encontro com a personagem do filme infantil, no 1º piso do shopping. O encontro é para divertir a criançada e garantir fotos com a guerreira polinésia.

Onde: Loja Daducha, no 1º Piso do Salvador Shopping (Av. Tancredo Neves, 3133 - Caminho das Árvores, 41820-021)

Quando: Sábado (18), às 15h30

4) Espetáculo “Histórias do Mundão”

O espetáculo “Histórias do Mundão” é uma peça que aborda o uso massivo dos eletrônicos na infância. O enredo parte das aventuras de duas irmãs, Tina e Kekeu, que cansadas de olhar o mundo através das telas, saem em busca de novas histórias e memórias que atravessam os próprios questionamentos sobre a vida.

A montagem une contação de histórias, palhaçaria e música. A obra foi indicada ao 28º Prêmio Braskem de Teatro da Bahia (2022), nas categorias “Melhor Espetáculo Infantojuvenil” e “Melhor Direção”.

Onde: Teatro Sesi Casa Branca (Av. Caminho de Areia, 1454 - Caminho de Areia, 40440-360)

Quando: Sábado (18), às 16h | Domingo (19), às 11h e 16h

5) Oficina de música

O Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC) vai oferecer uma oficina de criação de música com o Song Maker. Atividade, que faz parte da programação de verão do equipamento cultural, é voltada para crianças a partir de 6 anos. As vagas são limitadas por ordem de chegada. As inscrições começam com 30 minutos de antecedência.

Onde: Museu de Arte Contemporânea da Bahia (R. da Graça, 284, CEP 40150-060)