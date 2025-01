LAZER

Conheça o novo parque com visitação gratuita inaugurado em Salvador

Equipamento de área verde tem 13,8 mil metros quadrados

Foi inaugurado, nesta quarta-feira (15), um parque urbano voltado para a conservação da Mata Atlântica, em Salvador. O Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima) é localizado no Bonfim e conta com área verde de 13,8 mil m². O equipamento será utilizado para preservação, lazer e receberá ações educativas.

O projeto envolveu requalificação de uma área verde localizada na Rua Baden Powell, no Bonfim, ao lado do Hospital Municipal do Homem (HMH). O investimento total para a implantação da estrutura foi de R$ 10 milhões.