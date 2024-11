SOLIDARIEDADE

Veja como adotar uma cartinha na campanha do Papai Noel dos Correios

Além de poder adotar uma carta presencialmente, há opção on-line

Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 16:01

Papai Noel recebe pedido Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A campanha Papai Noel dos Correios 2025 teve início nesta quarta-feira (6), com um evento no Shopping Piedade, em Salvador. Os baianos vão poder "adotar" cartas de crianças em vulnerabilidade social e atender ao pedido feito, dando um presente de Natal para os pequenos.

O lançamento contou com uma apresentação de voz e violão com duas funcionárias dos Correios, Samantha Tosto e Patrícia Marques. O coral infantil da Escola Municipal Nossa Senhora dos Anjos cantou e logo depois aconteceu a chegada do Papai Noel.

Neste ano, a campanha vai contar com um desfile iluminado que vai passar por todas capitais do país, de 7 de novembro a 14 de dezembro. As datas específicas da Carreata da Luz ainda serão divulgadas, assim como os roteiros a serem percorridos.

A campanha utiliza cartas de crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas e instituições parceiras, como creches e abrigos. Crianças de até 10 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade social também pode mandar cartas para serem selecionadas.

Uma parceria entre Correios e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai incluir também cartas de crianças e adolescentes de unidades de acolhimento que são assistidas pelos Tribunais de Justiça.

Coral infantil Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Como adotar?

Quem quiser adotar uma cartinha deve acessar a página da campanha, escolher a cidade e vai ter as informações sobre que agências estão com as cartas físicas à disposição. Se preferir, também será possível adotar uma cartinha virtual. Na Bahia, é possível participar das cidades de Salvador, Guanambi, Itaberaba, Juazeiro e Lauro de Freitas.

Depois disso, os presentes devem ser entregues nos pontos de coletas indicados - os prazos variam a depender do local.

Selo

O Selo de Natal da empresa também foi lançado hoje. A superintendente estadual dos Correios na Bahia, Evelyn Negrão, esteve presente, assim como o diretor da Defesa Civil (Codesal), Sosthenes Macedo, e o superintendente do shopping, Pablo Vieira.