VILÃO DO ENDIVIDAMENTO

Veja como evitar os juros rotativos do cartão de crédito

Especialista explica por que os juros rotativos são os grandes responsáveis pela bola de neve na dívida do cartão

Larissa Almeida

Publicado em 8 de julho de 2024 às 05:00

Ideia é limitar juros do cartão Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Na lista de motivos para a inadimplência, o cartão de crédito aparece como o grande vilão. Na Bahia, 33% do total de 4.570.611 pessoas endividadas têm os bancos e o cartão de crédito como motivo da dívida, conforme mostrou a Serasa, empresa brasileira que registra o comportamento financeiro dos consumidores, em março deste ano. No entanto, o cartão de crédito, por si só, não justifica a vilania. Os verdadeiros responsáveis pelo débito acumulado são os juros rotativos - cobrados quando um usuário de cartão de crédito não faz o pagamento total da fatura até a data de vencimento.

“O rotativo do cartão de crédito é uma das piores dívidas que pode existir junto com o cheque especial. São os maiores juros aplicados no mercado. As pessoas precisam entender que a instituição bancária e financeira está emprestando dinheiro e isso vai ter custo, que são os juros”, explica o economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon-BA), Edval Landulfo.

Para evitar os juros rotativos do cartão, o especialista orienta que o consumidor, antes de comprar no cartão de crédito, busque fazer uma renda extra na tentativa de só usar o cartão para casos essenciais e emergenciais. Se for necessário usar, a recomendação é ficar de olho no impacto da compra no orçamento.

“Quando procuramos planejar todo tipo de compra e gasto, temos a vantagem de obter alguns descontos nos juros. Às vezes, a pessoa tem o otimismo de que terá o suficiente em um mês para pagar o cartão de crédito e isso não acontece na maioria das vezes. Então, o ideal é que qualquer compra no cartão de crédito seja pensada, repensada e anotada”, indica.

Confira abaixo as dicas de Iratan Vilas Bolas, diretor da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Bahia (Procon-BA), para evitar os juros rotativos do cartão de crédito:

1. Pesquisar os preços dos produtos;

2. Evitar compras motivadas por compulsão;

3. Pagar preferencialmente à vista;

4. Negociar valores e descontos nas compras;

5. Controlar o orçamento financeiro doméstico