Veja como vai ficar o trânsito com duplicação de via na região do Barradão

Rua Artêmio Valente será duplicada. Crédito: Divulgação

Carlos Amorim, comerciário de 50 anos, é torcedor do Vitória desde que se entende por gente. Sempre que pode, está no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, para acompanhar o time querido. Entretanto, um ponto é certo de causar dor de cabeça nas idas ao estádio: o engarrafamento no acesso ao Barradão.



“Eu passo pela [Rua] Artêmio Valente toda vez que vou assistir ao meu time querido. Infelizmente, o acesso ao estádio é muito ruim. Precisamos urgentemente de outras alternativas”, diz.

Foi com o objetivo de melhorar essa situação que, na manhã desta terça-feira (19), o governador Jerônimo Rodrigues assinou a ordem de serviço que marca o início das obras de duplicação da Rua Artêmio Valente, no bairro de Canabrava, em Salvador. Com um investimento de R$11,8 milhões e extensão de 1,2 quilômetros, a obra contemplará o trecho entre a Avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva (Via Barradão) e a Praça Júlio Rêgo, localizada no acesso ao Estádio Manoel Barradas (Barradão).

A obra que se inicia é a segunda etapa da duplicação. José Trindade, presidente da Conder, explica que a primeira parte da Avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva foi entregue em 2018, quando foram investidos R$40 milhões em um trecho de quatro quilômetros. A via possui quatro quilômetros de extensão, largura de sete metros e desafogou o trânsito no trecho que liga a Paralela à Rua Artêmio Castro Valente, que agora será duplicada.

A Avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva, mais conhecida como Via Barradão, conta com duas faixas em cada sentido, ciclofaixa e passeio em ambos os lados, além de iluminação pública, sinalização viária horizontal e vertical.

As mudanças da Rua Artêmio Castro Valente incluem duas pistas de ida e duas de volta, ciclofaixas, canteiro central, renovação na iluminação e realocação de adutoras da Embasa. “Para que a gente possa permitir que os usuários, não só os torcedores, mas principalmente todos os moradores dessa região, para que essas possam ter o direito de ir e vir facilitado”, diz Trindade.

Cátia Oliveira, de 65 anos, moradora do bairro Sete de Abril, concorda. Todos os dias, ela e suas amigas Eurides Santana, de 60 anos, e Rosália dos Santos, de 64, fazem caminhadas pela região, passando pelo Barradão.

“Eu acho [a duplicação] maravilhosa, porque fica bom para nós também, que moramos por aqui. Esse lugar é muito importante para a gente, porque tem área para fazer atividade física, espaço para caminhar. Estamos ansiosas”, diz.

A duplicação será realizada pela empresa Metro Engenharia e tem promessa de entrega para 13 de maio de 2024, de acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), responsável pelo projeto. A data foi escolhida em homenagem ao aniversário do Vitória.

Djalma Abreu, vice-presidente do clube, esteve presente no evento, representando o presidente Fábio Mota, que não pôde comparecer porque está se recuperando de uma cirurgia estética. Abreu agradeceu pelo trabalho do Governo do Estado e por terem escolhido a data da fundação do Vitória como meta para a entrega da via.

“Essa obra tem uma importância não só para os torcedores, mas para todas as adjacências em volta do clube. O Vitória vai ser beneficiado porque vai ter, aos finais de semana, em dias de jogos, o conforto ao seu torcedor de chegar e sair de forma mais confortável. Mas, o grande beneficiado será a população de Salvador”, declarou.

Segundo Jerônimo, a meta da reconstrução é melhorar o caminho para torcedores, moradores e outras pessoas que busquem conhecer o estádio e o projeto social do clube, e expressou o interesse do governo em trabalhar próximo ao time para fomentar a educação.

“Estamos dialogando com o Vitória a possibilidade de um terreno para que a gente possa implantar aqui uma escola daquele tipo de tempo integral, porque essa região inteira tem necessidade. E, naturalmente, aliado ao projeto social que o Vitória tem, com jovens e adolescentes convivendo com a aprendizagem do futebol”, afirma.

Ainda que não tenham o valor exato de quantos carros passam atualmente pela via e quantos vão passar após a duplicação, Trindade, titular da Conder, afirma que a mudança vai ser expressiva e que a obra será uma ‘grande oportunidade’ para os moradores.

“A ideia é que não tenha mais engarrafamento nesse trecho. No período de obra, nós estamos tomando todo o cuidado, mas a população tem que entender que pode ter alguns momentos pequenos de transtorno para uma solução definitiva”, diz.