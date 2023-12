De violação sexual a facadas: americano que morreu ao cair de hotel se envolveu em diversos crimes

Zachary Modi Mikaya. Crédito: Reprodução

O norte-americano Zachary Modi Mikaya, 30 anos, morreu na manhã desta terça-feira (12) após cair do segundo andar de um hotel na região do Stiep – por conta do mezanino e outros detalhes do local, a altura é equivalente ao quinto andar. Ele tinha um breve histórico de crimes em Salvador e chegou a ser preso em março deste ano por violação sexual mediante fraude.

Natural da Pensilvânia, nos Estados Unidos, à época do primeiro crime Zachary estava trabalhando na capital baiana no esquema homeoffice com o visto de turista – que expirou no dia 4 de abril. Ele era engenheiro de software do MIT (Massachusetts Institute of Technology), uma das maiores Universidade de tecnologias do mundo. No último domingo, passou a ser alvo novamente de buscas da polícia baiana após tentativa de feminicídio e homicídio.

O CORREIO fez uma linha do tempo dos crimes cometidos por Zachary Modi Mikaya. Veja abaixo:

28 de março de 2023

Na tarde do dia 28 de março de 2022, uma mulher foi expulsa do apartamento em que Zachary Modi Mikaya vivia com sua namorada baiana depois de não receber a quantia de R$ 1 mil pelo serviço sexual prestado ao americano. Segundo depoimento, ela teria sido enforcada e agredida ao cobrar o valor do seu trabalho. Uma viatura da Polícia Militar, que passava pelo local, ouviu o relato da garota de programa e agentes chamaram policiais da delegacia do Rio Vermelho para conseguir fazer o acompanhamento para o apartamento de Zachary.

De acordo com a TV Bahia, o homem estava sob efeito de drogas e acabou agredindo a companheira, que recebeu os policiais. O americano chegou a segurar uma pistola de um policial e ainda se masturbou na frente dos agentes dentro do apartamento.

Após ser imobilizado, o americano foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, localizada na Baixa do Fiscal, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, ele "acabou autuado pelos crimes de resistência, desobediência, ato obsceno, consumo de drogas e violação sexual".

30 de março de 2023

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) determinou a liberdade condicional de Zachary após ele pagar fiança de R$10 mil. Na decisão, a Justiça impôs ainda ao americano uma série de medidas tutelares, dentre elas a apreensão do passaporte; recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, inclusive finais de semana e feriados; proibição de frequentar locais conhecidos como “bocas de fumo”, festas de rua, bares, boates, prostíbulos e similares; monitoração eletrônica;



A decisão aconteceu apesar do parecer do Ministério Público, que requereu a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.

31 de março de 2023

Zachary Modi Mikaya foi solto, mas passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

Agosto de 2023

Zachary deixa de ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

10 de dezembro de 2023

Uma mulher que teria relacionamento com Zachary foi esfaqueada na Rua Afonso Celso, em Salvador, e socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na manhã de domingo (10).

Logo em seguida, um taxista foi esfaqueado na Avenida Princesa Leopoldina, no bairro da Graça. Ferido no braço e pescoço, o homem contou que foi atacado por um suspeito que tinha as mesmas características do autor do crime na Barra, que posteriormente foi identificado pela polícia como Zachary Modi Mikaya. Segundo a Polícia Civil, o americano estava sob efeito de bebida alcoólica e entorpecentes

11 de dezembro de 2023

O americano se hospedou em um hotel no Stiep, em Salvador, usando uma carteira de motorista americana falsificada com o nome de Connor Samp. Ele também estava com a aparência diferente para não ser identificado.

12 de dezembro de 2023

O americano Zachary Modi Mikaya se atirou duas vezes contra a janela ao notar a chegada da polícia, terminando por cair do segundo andar do quarto de hotel onde estava e morrer, no Stiep, em uma tentativa de fuga. Segundo o delegado Nilton Borba, titular da 7ª Delegacia (Rio Vermelho), a polícia estava no local para cumprir um mandado de prisão contra o suspeito por tentativa de feminicídio e homicídio.