Veja onde abastecer a menos de R$ 6,00 o litro em Salvador

Soteropolitanos foram surpreendidos com novo reajuste, nesta sexta-feira (19)

Publicado em 19 de abril de 2024 às 09:11

Os soteropolitanos foram surpreendidos nesta sexta-feira (19) com a gasolina mais cara em diversos postos da capital. Muitas bombas já estão oferecendo o produto a R$ 6,89 o litro, o que impacta bastante o orçamento daquelas pessoas que usam carros e motos no dia a dia.

Há, no entanto, postos que ainda estão vendendo o litro da gasolina a partir de R$ 5,89, em diversos bairros da cidade. O CORREIO fez uma lista desses estabelecimento com base nas informações do site Preço da Hora. Vale ressaltar que as as informações apresentadas pelo sistema são públicas e não correspondem a anúncios, promoções, indicação de qualidade ou qualquer tipo de ação comercial. O preço é obtido a partir do registro na Nota Fiscal e atualizado a partir da última venda. A consulta ao site foi feita às 8h30.

Confira:

R$ 5,89

Postos Garda, na Avenida Pinto de Aguiar, 649, Pituaçu; Sanave, na Avenida Mario Leal Ferreira, Brotas; Copmetro, na Rua Antonio da Silva Coelho, Armação.

R$ 5,92

Postos Macro, na BR-324, em Pirajá; Ponto Alto, em Águas Claras.

R$ 5,94

Postos Yansa-Comércio de Derivados de Petróleo e Serviços LTDA, na Avenida Afrânio Peixoto, em Paripe; Nina, no Largo do Papagaio, na Ribeira; Almeida da Barra, na Rua Miguel Burnier, na Barra; Rodrigues Torres Comércio e Derivados de Petróleo LTDA, na Avenida Fernandes da Cunha, nos Mares; Posto do Cristo, na Avenida Oceânica, em Ondina; Posto Pilar, na Avenida Jequitaia, em Água de Meninos; Auto Posto Salvador, na Estrada das Barreiras.

R$ 5,95

Posto Cortizo e Antunes Derivados de Petróleo LTDA, no Largo da Ribeira.

R$ 5,97

Postos Chamine, na Rua Marquês de Monte Santo, no Rio Vermelho; ACF Comércio e Serviços LTDA, na BA-528, em Paripe.

R$ 5,98

Posto Horto Florestal, na Avenida Santa Luzia, no Horto Florestal.

R$ 5,99