Veja os bairros de Salvador e da RMS que ficarão sem água nesta terça (19)

A previsão da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) é que os serviços sejam concluídos na madrugada do dia seguinte (20), quando o abastecimento começará a ser retomado nas áreas afetadas. Como o retorno da água sempre ocorre de forma gradativa, alguns locais poderão ter o fornecimento regularizado em até 72 horas após o término dos serviços. Por isso, a Embasa orienta que a população reserve água para esse período e utilize com economia a água armazenada.

O fornecimento de água será interrompido em parte de Salvador e em alguns municípios da Região Metropolitana nesta terça-feira (19), a partir das 6h da manhã. A suspensão vai ocorrer devido à realização de serviços de manutenção e melhoria na captação de água em Pedra do Cavalo e outros pontos do sistema de abastecimento.

“Nosso objetivo é completar a preparação do sistema para o verão 2023, quando a demanda por água será maior. Fizemos uma manutenção semelhante, em agosto, na parte do sistema atendida pelas estações de tratamento da Bolandeira, e agora é a vez das estruturas que captam e transportam água da barragem de Pedra do Cavalo até a ETA principal, em Candeias”, explica o presidente da Embasa, Leonardo Góes. “Sabemos que toda interrupção causa transtornos, mas precisamos fazer esses serviços para manter a confiabilidade e a segurança operacional do sistema, evitando ter que parar depois, de forma emergencial”.