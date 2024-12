10 MINUTOS

Veja os bairros e ilhas de Salvador que terão queima de fogos no Réveillon

A Boca do Rio, onde ocorre o Festival Virada Salvador, terá dois pontos de show pirotécnico: na Arena O Canto da Cidade e também na Colônia de Pescadores

A Boca do Rio, onde ocorre o Festival Virada Salvador, terá dois pontos de queima de fogos: na Arena O Canto da Cidade e também na Colônia de Pescadores, nas proximidades do antigo clube do Bahia.

O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal) Sosthenes Macêdo explicou que todos os locais de queima de fogos passaram por vistorias e seguiram as normas de segurança do órgão.

'Teremos engenheiros acompanhando a queima de fogos nos principais pontos, e todas as áreas receberam vistorias para garantir a segurança do público e da equipe técnica', afirmou.

O último dia do Festival Virada Salvador - e do ano - conta com a maior programação do evento. A partir das 19h, a Arena O Canto da Cidade recebe o pagode da banda Parangolé, seguida da dupla sertaneja Jorge & Mateus.