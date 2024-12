ADEUS 2024

Confira os horários das atrações do último dia de Festival Virada Salvador

Léo Santana comanda pela primeira vez a contagem regressiva para 2025

Monique Lobo

Publicado em 31 de dezembro de 2024 às 08:13

Léo Santana Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O último dia do Festival Virada Salvador - e do ano - conta com a maior programação do evento. A partir das 19h, a Arena O Canto da Cidade recebe o pagode da banda Parangolé, seguida da dupla sertaneja Jorge & Mateus.

A terceira atração da noite é a mais esperada: o cantor baiano Léo Santana comanda pela primeira vez a contagem regressiva para a chegada de 2025. “Fazer a contagem regressiva para a chegada de 2025 é muito especial, mas fazer isso em Salvador, que é a minha casa, torna tudo ainda mais gostoso e emocionante. Tenho certeza de que 2025 será um ano de bênçãos para todos nós. Estou muito feliz em realizar a virada e celebrar o novo ano junto com amigos, família, baianos e turistas do mundo inteiro que vêm curtir as belezas e receber a energia única da nossa cidade”, revelou o artista em entrevista exclusiva para o CORREIO.

Já nas primeiras horas de 2025, o cantor sertanejo - que se tornou pai recentemente - Luan Santana, é o responsável por embalar o público no evento. Tem ainda o romantismo de Belo para embalar os apaixonados, e o piseiro da cantora Mari Fernandez.

O festival também abriga dois palcos alternativos: o Palco Brisa, que vai reunir os novos nomes da música baiana e brasileira e a Torre Eletrônica com apresentações de DJs e outros artistas da música eletrônica.

Quem não puder ir ao local, pode assistir as atrações de casa através da transmissão do evento no perfil oficial da Prefeitura de Salvador no YouTube.

Confira os horários das atrações desta terça (31):

19h - Parangolé

21h - Jorge & Mateus

23h - Léo Santana

1h15 - Luan Santana

3h15 - Belo

5h15 - Mari Fernandez