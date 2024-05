AGENDA

Veja quais eventos do G20 Salvador vai sediar neste ano

Representantes de 45 delegações estão reunidos na capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 28 de maio de 2024 às 05:30

Reunião do G20 em Salvador Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Até quarta-feira (29), representantes do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, se reúnem em Salvador para debater o combate às desigualdades e o incentivo ao desenvolvimento sustentável. A 3º Reunião do Grupo de Trabalho (GT) de Desenvolvimento acontece no Centro de Convenções, na Boca do Rio. Além desse encontro, outros dois ainda acontecerão na capital baiana.

As discussões do GT de Desenvolvimento foram abertas na manhã desta segunda-feira (27), com a presença do prefeito de Salvador Bruno Reis e do vice-governador Geraldo Júnior. Na terça-feira (28), o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, participará de debate sobre a população em situação de rua.

A diplomata Celeste Badaró, coordenadora do GT de Desenvolvimento, falou sobre a escolha de Salvador para receber o evento. “O resultado dos trabalhos vai culminar na Cúpula do G20 no Rio de Janeiro, em novembro. Agora é o momento das discussões, quando as coisas vão esquentar. Por isso, quisemos trazer todo mundo para Salvador, para que vejam a realidade do Brasil e a importância da inclusão social”, disse.

Além do encontro, que acontece entre segunda (27) e quarta-feira (29), Salvador vai receber outros dois dos 15 grupos de trabalho do G20. Entre os dias 2 e 6 de junho o foco será a Saúde e, entre 4 e 6 de novembro, a Cultura. Todos acontecerão no Centro de Convenções de Salvador.