RANKING DE SORTUDOS

Veja qual cidade do interior baiano teve mais ganhadores na Nota Premiada

Ao todo, 182 municípios baianos tiveram moradores premiados na campanha

Esther Morais

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 08:28

Nota Premiada Bahia Crédito: Divulgação

Feira de Santana é o município do interior da Bahia com o maior número de contemplados na campanha Nota Premiada Bahia, com um total de 292 ganhadores. Desde o seu lançamento, em fevereiro de 2018, a campanha já premiou 5.595 pessoas, das quais 3.367 moram na capital, 2.225 no interior e três fora do estado. A Nota Premiada Bahia conta atualmente com mais de 816 mil participantes inscritos. No total, 181 municípios do interior tiveram moradores premiados na campanha. >

A segunda cidade do interior com mais ganhadores na Nota Premiada é Lauro de Freitas, com 194 contemplados, seguida de Camaçari (154), Itabuna (143), Vitória da Conquista (117), Jequié (82), Simões Filho (83), Ipiaú (79) e Teixeira de Freitas (66). >

Já o sorteio especial de R$ 1 milhão premiou até hoje seis pessoas, das quais três de Salvador, um de Feira de Santana, um de Guanambi e um de Lauro de Freitas.>

Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez, preenchendo o formulário disponível no site Nota Premiada Bahia, e, após essa etapa, pedir para inserir o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia. >

O participante, no ato do cadastro, escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área social e outra da área de saúde, para doar as suas notas eletrônicas. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 5 milhões distribuídos entre as instituições ativas no programa, que hoje somam 538.>