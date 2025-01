PRIMEIRO DO ANO

Morador de Salvador fatura R$ 100 mil na Nota Premiada; veja resultado

Demais prêmios de R$ 10 mil foram divididos entre moradores da capital baiana e de outros 24 municípios da Bahia

Esther Morais

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 08:18

Moradora de Ipiaú ganha prêmio de R$ 100 mil na Nota Premiada Bahia Crédito: Matheus Lens/Ascom Sefaz-BA

Um morador de Salvador ganhou R$ 100 mil no primeiro sorteio da Nota Premiada deste ano. O resultado foi divulgado na quinta-feira (30) e contemplou mais 90 residentes da capital baiana e de outros 24 municípios da Bahia, que faturaram R$ 10 mil. O total distribuído entre os vencedores foi de R$ 1 milhão.>

As cidades do interior com maior número de ganhadores desta vez foram Feira de Santana, com nove sortudos, Simões Filho e Camaçari, com três cada, e ainda, com dois sorteados cada, Alagoinhas, Candeias, Vitória da Conquista, Serrinha e Glória. Em seguida, tiveram um morador contemplado neste sorteio Lauro de Freitas, Cruz das Almas, Amargosa, Senhor do Bonfim, Itapetinga, Itagiba, Dias D'Ávila, Jacobina, Santo Antônio de Jesus, Valença, Ilhéus, Vera Cruz, Catu, Barreiras, Itabuna e São Francisco do Conde.>

Desde o seu lançamento, em fevereiro de 2018, a Nota Premiada Bahia já premiou 5.595 pessoas, com vencedores na capital, no interior e até mesmo fora do estado.>

Saiba como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site da Nota Premiada Bahia e, a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais no estado, informar o CPF na nota fiscal. No ato do cadastro, o participante pode escolher até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área social e outra da área de saúde, para doar suas notas eletrônicas.>

A cada quatro meses, as notas compartilhadas se transformam em repasses de R$ 5 milhões, distribuídos entre as 538 instituições participantes do programa.>