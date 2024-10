SALVADOR-PARIS

Veja qual o valor mais barato para ir de Salvador para Paris

Voos diretos, operados pela Air France, são ofertados nas segundas, quintas e sábados

Larissa Almeida

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 07:30

Baianos na sala de embarque do Aeroporto de Salvador à espera do voo para Paris Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

Salvador ganhou um novo voo internacional nesta segunda-feira (28). Agora, os baianos que têm o sonho de conhecer Paris poderão se planejar para embarcar em uma rota direta entre a capital baiana e a capital francesa. O voo, que dura 9h30 e tem três ofertas semanais – nas segundas, quintas e sábados – é operado pela companhia Air France, uma das empresas aéreas mais tradicionais do mundo.

O valor mais barato para ir até Paris, saindo de Salvador, custa R$ 2.150. A estimativa é para o mês de novembro que, geralmente, tem baixa procura. De acordo com a assessoria de comunicação da Air France, as tarifas são dinâmicas, de modo que os preços mais em conta aparecem na baixa temporada. Nos períodos de maior demanda, como janeiro e julho, as tarifas tendem a aumentar.

Quando foi anunciado, no início de setembro deste ano, os valores das passagens para os primeiros voos Salvador – Paris custavam R$ 3.781 o trecho, com acréscimo de taxas. Os métodos de pagamento, que não mudaram, incluíam transferência bancária em até 48h ou no cartão de crédito, em até quatro parcelas, com um valor adicional de R$ 143,67.