SAÚDE

Veja quanto custa ter 'morte digna' e como fazer o testamento

Documento é feito em cartórios e especifica desejos de pacientes no fim da vida

Um documento feito em cartório, de forma presencial ou online, é capaz de conter os desejos de um paciente ao final da vida. Trata-se das Diretivas Antecipadas de Vontade (DAVs), popularmente conhecidas como testamentos vitais . A emissão custa R$ 203,90 e garante que as vontades de pessoas com doenças terminais sejam registradas oficialmente.

Entre 2015 e 2024, 28 testamentos vitais foram feitos em cartórios baianos, segundo levantamento feito pelo Colégio Notarial do Brasil Seção Bahia. Nas diretivas, apenas são permitidas práticas legais brasileiras. O suicídio assistido, por exemplo, feito pelo poeta Antônio Cícero aos 78 anos, na Suíça, é considerado crime no Brasil.

"A eutanásia, que envolve a ação direta de um médico para causar a morte do paciente, e o suicídio assistido, em que se fornecem meios para que o paciente cause sua própria morte, são vedados pelo Código Penal Brasileiro, que tipifica o homicídio como crime", completa René Viana.

Como fazer

Com isso, o usuário acessa a plataforma, agenda uma videoconferência para validação do documento, e pode assiná-lo digitalmente de qualquer dispositivo, com o mesmo custo de um ato presencial e de acordo com a tabela de valores de cada estado. Também é possível fazer o procedimento diretamente em Cartórios de Notas.