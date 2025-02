RAINHA DO MAR

Veja vídeo: presente principal de Iemanjá é entregue às águas do Rio Vermelho

Festa para orixá tem ponto alto nesta tarde do 2 de fevereiro

Seguindo a determinação da Colônia dos pescadores Z-1, o presente oficial de Iemanjá deixou o barracão às 16h04 para ser entregue às águas do Rio Vermelho. "Odoyá, rainha do mar", diziam os devotos e apreciadores seguiram o andor com a imagem até a faixa de areia. >