EXPECTATIVA

Vem aí? Paula Lavigne indica abertura de novas datas para turnê Caetano & Bethânia

Com fãs enfrentando mais de 1h de espera para comprar os ingressos na turnê de Caetano & Bethânia, a produtora Paula Lavigne indicou nas redes sociais a possibilidade de haver mais shows dos dois irmãos. Em São Paulo, os ingressos já esgotaram e, no Rio de Janeiro, o show de 3 de agosto também já está lotado.

A expectativa surgiu após Paula responder o pedido de novas datas feito por uma fã no Twitter/X. Em resposta, a esposa de Caetano escreveu: "Kkkk calma! Vamos resolver. Rio e SP com certeza!"

Em Salvador, as únicas zonas com ingressos ainda à venda são da Cadeira Intermediária Leste e Cadeira Superior. Os outros já esgotaram até o início da tarde desta quarta-feira (20). Os preços para o show na capital baiana, na Arena Fonte Nova, variam entre R$110 e R$470.

Sobre a turnê

Uma das turnês mais esperadas do ano já tem datas marcadas para percorrer todas as regiões do país. Caetano&Bethânia, apresentada por Banco do Brasil, estreia no Rio de Janeiro, nos dias 03 e 04 de agosto, na Farmasi Arena.