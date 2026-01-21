Acesse sua conta
Vem mais chuva? Confira previsão do tempo para Salvador até o fim de semana

Capital baiana registra tempo chuvoso e nublado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 07:29

Dia de chuva em Salvador
Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Prepara o guarda-chuva que Salvador continua com previsão de tempo instável, marcada por chuvas isoladas, aumento da nebulosidade e temperaturas elevadas ao longo da semana, segundo a Defesa Civil (Codesal).

Nesta quarta-feira (21), a previsão indica 50% de chance de chuva, com ventos moderados e temperaturas variando entre 22°C e 32°C. Já na quinta-feira (22), o cenário permanece semelhante, com 40% de possibilidade de precipitações, ventos de até 27 km/h e máxima prevista de 33°C.

Na sexta-feira (23), apesar da redução na probabilidade de chuva, que cai para 30%, o tempo segue abafado, com máxima de 33°C e ventos moderados.

Durante o fim de semana, a instabilidade volta a ganhar força. Tanto no sábado (24) quanto no domingo (25), a previsão aponta 40% de chance de chuva, com temperaturas elevadas. A máxima pode chegar a 34°C no sábado e 33°C no domingo, enquanto as mínimas permanecem em torno de 22°C.

Segundo a Codesal, as chuvas devem ocorrer de forma pontual, intercaladas com períodos de sol, mantendo o tempo abafado na capital.

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 96 municípios da Bahia, com grau de severidade classificado como perigo. O aviso começou a valer às 8h40 de terça-feira (20) e segue até 23h59 desta quarta-feira (21).

A previsão indica chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos fortes, que podem variar entre 60 km/h e 100 km/h. Há risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, corte de energia elétrica e descargas elétricas.

