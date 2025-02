FOLIA SOTEROPOLITANA

Venda de abadás registra aumento de até 20% para Carnaval de 2025; entenda

Camaleão do domingo esgotou no início de fevereiro

Millena Marques

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 05:45

Bloco Camaleão Crédito: Divulgação

A procura por abadás de blocos e camarotes aumentaram em 2025 em comparação com o ano passado. A Quero Abadá registrou um aumento de 20 % nas vendas, enquanto a Central do Carnaval contabilizou uma alta de 12%. De acordo com os representantes das organizações, diversos fatores explicam o crescimento. Entre eles, a comemoração dos 40 anos do Axé Music. >

"O Carnaval 24 foi um carnaval muito bom, as pessoas trouxeram na memória a satisfação com o Carnaval 24 e querem repetir no Carnaval 25. Outro fator que deve estar impactando essa demanda é o fato de ter uma campanha grande do 40 anos do Axé Music, tudo isso tem um reflexo", explica Joaquim Nery, presidente da Central do Carnaval. >

A expectativa de crescimento do número de turistas durante o verão soteropolitano reflete na vendas dos abadás. "O Trade Hoteleiro também tem números bem positivio, já possui 100% de ocupação na região do Circuito Barra-Ondina", diz diretor do Quero Abadá, Vitor Villas Bôas.>

De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) de Salvador, a estimativa é que cerca de 3,2 milhões de turistas cheguem à Salvador durante o verão de 2025, 100 mil a mais do que no ano anterior. A Quero Abadá é responsável pela entrega de 11 camarotes 17 blocos - 80% das vendas são para turistas, especialmente de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Minas Gerais.>

De acordo com os representantes, houve um reajuste nos valores dos abadás deste ano. A Central do Carnaval indicou um aumento de 5% para blocos e uma alta maior - sem especificar percentual - para camarotes.>

"O motivo principal é o aumento de custos. Com o sucesso do carnaval, existe maior demanda pelas bandas, e as bandas são os principais itens de custo. Também há o volume de estruturas. É outro fator que impacta custos porque são muito mais estruturas sendo demandadas e as estruturas vão ficando mais caras", diz Nery.A Central do Carnaval tem uma meta de 60 mil clientes, que devem comprar cerca de 110 mil abadás entre blocos e camarotes. >