Ventos chegam a 61,9 km/h nesta quarta-feira (5) em Salvador

A Codesal havia emitido um alerta de chuvas para quinta-feira, mas devido à intensificação do cavado, as chuvas ocorreram antecipadamente nesta quarta-feira.

A previsão para o dia de hoje (5) se manteve com possibilidades de chuva a qualquer momento, com chances de 90% de chuvas fracas a moderadas. Para quinta e sexta-feiras (6 e 7), a previsão é de céu nublado e parcialmente nublado com chances de até 60% de chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia.