SERTÃO FOLIA

Vereador é agredido por segurança de camarote durante micareta de Tucano

Ronaldo do Nadinho foi agredido por um segurança do Camarote Hangar no último sábado

Publicado em 25 de março de 2024 às 15:41

Micareta de Tucano Crédito: Reprodução

Durante a micareta do município de Tucano, no interior da Bahia, no último sábado (23), o vereador Ronaldo Ramos de Macedo Júnior (União), popularmente conhecido como Ronaldo do Nadinho, foi agredido por um segurança do Camarote Hangar.

Em vídeo que circula nas redes sociais do portal local Calila Notícias, Ronaldo aparece em meio a uma discussão entre o segurança de uma empresa privada e uma terceira pessoa. O parlamentar se coloca entre os dois, na tentativa de defender o rapaz, mas acaba atingido por um soco.

Vereador da cidade de Tucano leva violento soco durante o Sertão Folia pic.twitter.com/tRoo4Rc4qt — Calila Notícias (@calilanoticias) March 25, 2024

Ronaldo afirmou através de seu perfil no Instagram, lamentou o ocorrido e relatou a agressão. “Enquanto atuava na resolução de uma confusão no camarote, fui vítima de agressão por parte de um membro da equipe de segurança particular”, conta.

Segundo a equipe do político, as medidas legais cabíveis estão sendo adotadas para responsabilizar o agressor. “Espero que esse triste episódio sirva como um alerta para a necessidade de um maior rigor na seleção e treinamento dos profissionais de segurança, visando evitar que situações como esta se repitam”.

Em nota, a empresa Cabral Segurança afirmou que não compactua com o comportamento do colaborador e que está cooperando com as autoridades para “esclarecer os fatos e colaborar com as investigações”. “Lamentamos profundamente o ocorrido e reafirmamos nosso compromisso em garantir a segurança e bem-estar de nossos clientes e da comunidade em geral”.