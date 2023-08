Vereador é encontrado com mãos amarradas após ser sequestrado na Bahia

O vereador Rubens Fonseca (PSDB), de Muritiba, foi encontrado na madrugada desta terça-feira (15) com as mãos amarradas, depois de ser sequestrado por homens armados na noite de ontem.



De acordo com a polícia, a vítima havia sido levada por homens ainda não identificados que estavam em um veículo Hylux, placa não anotada. Não há confirmação sobre se o vereador foi roubado.



O crime aconteceu no entroncamento da cidade de Muritiba, na BR-101. O vereador foi abordado por três homens e colocado dentro de um carro.