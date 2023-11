Vice-prefeito de cidade baiana sofre tentativa de homicídio em bar

O vice-prefeito de Uauá, no norte da Bahia, sofreu uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (19), em um bar da cidade. Apesar de tiros serem disparados contra ele, Moisés Ribeiro não foi atingido. Ninguém ficou ferido. O suspeito de atirar contra Moisés trabalhava na assessoria da Secretaria de Agricultura da Cidade. A prefeitura de Uauá informou que o homem foi exonerado do cargo nesta segunda. Ele não foi preso.

Segundo a polícia, Moisés bebia com amigos em um bar quando iniciou-se uma discussão - o motivo da briga não foi informado. O suspeito, que estava no mesmo grupo, se levantou, sair do bar, foi no carro e voltou com uma arma. Ele atirou então na direção de Moisés. Depois, fugiu de carro.