Vida de luxo: conheça os prédios com os m² mais caros de Salvador

Edifício onde Bell Marques e Éverton Ribeiro lidera o ranking

Maysa Polcri

Publicado em 18 de abril de 2025 às 06:00

O edifício tem 33 andares e está localizado na entrada do Corredor da Vitória Crédito: Divulgação/Jorge Silva Imóveis

Corredor da Vitória. A área mais nobre de Salvador, com vista e acesso direto para a Baía de Todos-os-Santos, abriga os cinco prédios mais caros da capital baiana. Por lá, o m² custa, em média, R$ 50 mil. Um apartamento de 1 mil m², por exemplo, chega a valer R$ 55 milhões. Não por acaso, a região é reduto de cantores, jogadores de futebol e empresários de renome. >

A diferença de valores entre as duas regiões mais valorizadas de Salvador é expressiva. Segundo corretores especialistas no segmento de luxo, o Horto Florestal, que ocupa o segundo lugar, tem m² médio de R$ 15 mil - valor 70% menor do que o praticado no Corredor da Vitória. >

Domingos Ricão, que anunciou a venda de um apartamento por R$ 55 milhões no Corredor da Vitória, defende que há muita procura pelos imóveis, inclusive fora da Bahia. "Não se trata de especulação imobiliária, como se fossem valores especulados que não são absorvidos pelo mercado. É uma localização pontual que atrai muitos compradores", explica. >

O imóvel postado pelo corretor, que viralizou nas redes sociais, fica localizado na Mansão Wildberger, um dos empreendimentos mais luxuosos de Salvador e residência de várias celebridades, como Bell Marques e Éverton Ribeiro. Domingos garante que o prédio é um dos mais caros da cidade. Os imóveis têm metragem entre 451 e 993 m². >

O corretor Anderson Plácido, que também trabalha no segmento de imóveis de luxo, explica o que faz o Corredor da Vitória ser a área mais desejada. "Os condomínios oferecem itens exclusivos, como píer, praia com acesso exclusivo, piscina com vista para a Baía de Todos-os-Santos, garagem para jet sky e teleférico", explica. Além disso, a região já tem praticamente todos os terrenos ocupados, sem grandes possibilidades de expansão. >

Por esses motivos, todos os cinco prédios apontados pelos corretores como os mais caros de Salvador estão localizados na região. Entre eles, Mansão Carlos Costa Pinto, onde Gilberto e Flora Gil possuem apartamento, e Mansão Morada dos Cardeais, que tem Ivete Sangalo como uma das moradores mais ilustres. Além do Corredor da Vitória, a Ladeira da Barra e o Morro do Ipiranga aparecem com os prédios mais valiosos. >

Corretores Domingos Ricão e Anderson Plácido trabalham no segmento de luxo Crédito: Divulgação

Menos valorizado, mas com muito luxo, o Horto Florestal é uma das regiões que mais recebe investimento imobiliário na cidade. "É uma área que tem recebido grandes investimentos, sendo procurada por médicos e empresários. A localização, perto das áreas mais novas da cidade, atrai moradores", diz Domingos Ricão. >

Prédios com os m² mais caros de Salvador

Mansão Wildberger >

Prédio tem Bell Marques como um dos moradores Crédito: Divulgação/MRM

Mansão Morada dos Cardeais>

Mansão Carlos Costa Pinto

Gilberto Gil possui um apartamento no edifício Crédito: Divulgação/Anderson Plácido

Edifício Mansão Leonor Calmon >

Empreendimento mistura modernidade e conforto Crédito: Divulgação/MRM

Mansão Margarida Costa Pinto >