VÍDEO: cobradora é agredida por passageira em briga dentro de ônibus em Salvador

Sindicato dos Rodoviários lamentou caso de agressão envolvendo trabalhadora

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 14:23

Briga foi filmada por passageiros em Salvador
Briga foi filmada por passageiros em Salvador

Uma cobradora de ônibus foi agredida durante o serviço na Cidade Baixa, em Salvador, na segunda-feira (1º). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que a trabalhadora tem o cabelo puxado por uma passageira que utilizava roupa de banho. Demais passageiros e o motorista do coletivo tentaram separar a confusão. 

A agressora apresentava sinais de embriaguez e voltava de uma praia, de acordo com informações divulgadas pelo Sindicato dos Rodoviários. O ônibus fazia a linha 1145 (Terminal Acesso Norte – Ribeira). Durante a briga, a passageira chegou a ficar com os seios de fora. 

A direção da entidade afirma que prestou apoio à cobradora, incluindo o registro do boletim de ocorrência e exame de corpo de delito na 3ª Delegacia de Polícia. Após a agressão, a funcionária compartilhou um vídeo nas redes sociais comentando a briga.

"Entrei em uma briga aqui. Uma [xingamento] veio pra cá me bater, me agredir, mas também arranquei cabelo dela", disse. A cobradora ainda mostra fios de cabelos arrancados na confusão.

O sindicato afirma ainda que solicitou previamente ao Comandante-Geral da Polícia Militar a ampliação do policiamento em pontos de ônibus das regiões de praia durante o verão. "Não demorou para que um novo caso lamentável acontecesse, reforçando a urgência dessa demanda", diz a entidade. 

"O sindicato irá cobrar rigor das autoridades para que a agressora não saia impune, como infelizmente ocorre em muitos casos de violência contra a categoria rodoviária", acrescenta. 

Salvador Ônibus Briga

