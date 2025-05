SALVADOR

Vídeo: homens invadem casa e fazem a limpa no bairro da Graça

Ação de criminosos foi gravada por moradores

Vídeos gravados por moradores flagraram a ação de três homens que invadiram uma casa localizada na rua Manoel Barreto, no bairro da Graça, em Salvador. Os suspeitos aparecem deixando a residência, que estava vazia, carregando janelas e portões. >

O sobrado fica localizado a cerca de 400 metros do Shopping Barra, em um bairro de alto padrão da capital baiana. Dois flagrantes foram feitos por moradores em horários diferentes. Em um deles, gravado durante o dia, é possível ver que um dos suspeitos retira à força uma das janelas do segundo andar do imóvel. >