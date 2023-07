Vídeo: Três homens roubam carro no bairro da Graça, em Salvador

Um carro foi roubado, nesta segunda-feira (10), por três homens na Rua Flórida, em frente ao Condomínio Quinta Da Graça, no bairro da Graça, em Salvador.



De acordo com informações da Polícia Civil, os três suspeitos saíram de dentro de um outro veículo. O momento foi gravado por câmeras de segurança do local.



Nas imagens, dois criminosos descem armados, rendem as vítimas e entram no carro.



O caso é investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Recursos tecnológicos e imagens de câmeras da região auxiliam nas apurações.