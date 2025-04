JUSTIÇA DESAFIADA

Vídeo mostra advogado que violou tornozeleira eletrônica 67 vezes em show do Psirico

Denúncia feita pelo Ministério Público do Estado pediu a prisão do réu

Bruno Wendel

Publicado em 14 de abril de 2025 às 13:00

Advogado é preso extorsão, ameaça e stalking contra ex-namorada Crédito: Divulgação

Com o benefício de responder em liberdade pelos crimes de extorsão, ameaça e stalking contra ex-namorada, Paulo Roberto de Aguiar Valente Júnior foi flagrado no show do Psirico, quando deveria estar recolhido em sua casa, na Pituba, segundo denúncia do Ministério Público da Bahia (MPBA). Essa e outras 66 violações da tornozeleira eletrônica estão num relatório da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP), da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP). >

O CORREIO teve acesso às imagens que sustentaram o pedido de prisão do réu pelo MPBA, mas negado pelo juiz Álerson do Carmo Mendonça, da 1ª Vara de Violência contra a Mulher de Vitória da Conquista. Neste dia, segundo CMEP houve o registro da ocorrência de violação de área de inclusão entre 00:10:34 e 01:49:34 (duração de 1 hora e 39 minutos), com tentativas de contato sem êxito por parte da Central. Veja o vídeo. >