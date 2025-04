JUSTIÇA

Saiba como funciona o sistema tornozeleira eletrônica, violado 67 vezes por advogado

Lei de Execuções Penais diz que infração pode levar réu a cumprir pena em regime fechado

As tornozeleiras eletrônicas foram implantadas no Brasil através da Lei de Execuções Penais, utilizada como alternativa para aliviar o sistema penitenciário brasileiro. Com a utilização do monitoramento eletrônico, o preso deve cumprir uma série de deveres presumidos na lei, tendo como punição a revogação desse mecanismo de controle, o que não aconteceu com o advogado Paulo Roberto de Aguiar Valente Júnior, de 41 anos, acusado de extorsão, ameaça e stalking (perseguição) contra ex-namorada. Embora ele tenha violado 67 vezes o equipamento, o juiz Álerson do Carmo Mendonça, da 1ª Vara de Violência contra a Mulher de Vitória da Conquista, aplicou-lhe apenas uma advertência. >