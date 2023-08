Vídeo mostra momento em que caminhão atinge pedestre em São Caetano

Uma câmera de segurança que fica na Ladeira do Bambuí, em São Caetano, registrou o momento em que o caminhão desce a via de pé e atinge Anderson Conceição dos Santos, que estava na calçada. A imagem confirma a versão dos moradores de que ele tentou se esconder atrás do poste.



O equipamento, no entanto, não resistiu ao impacto da batida e acabou esmagando Anderson, que morreu na hora. O acidente aconteceu por volta das 5h30, horário que Anderson tinha o hábito de ir comprar pão.