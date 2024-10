FUGIU DA BLITZ

Vídeo mostra momento em que empresário de Feira é baleado durante fuga

Um vídeo mostra o momento em que o empresário Fernando Alves Souza Coelho, conhecido como Lengo, é perseguido e baleado por policiais após fugir de uma blitz. As imagens flagram o homem de 39 anos dirigindo na contramão na Avenida Nóide Cerqueira, uma das principais da cidade. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de sábado (12).

No vídeo, é possível ver o carro em que Fernando dirigia atravessando a via em alta velocidade, na direção contrária dos outros veículos. Duas viaturas perseguem o homem. Ele só para quando outro veículo “fecha” a saída. Depois é possível ouvir disparos.

A namorada do empresário desce do carro e os polícias gritam “deita”. Ela não sofreu ferimentos. Segundo testemunhas, o homem já saiu ferido do veículo. “Irresponsável, eu vi [a ocorrência] na hora. Ele quase atropelou vários motoqueiros”, relatou uma seguidora nas redes sociais.