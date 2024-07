ASSALTO

Vídeo mostra momento em que estudante é roubada em estacionamento da Ufba

Caso aconteceu na Faculdade de Odontologia, no final da tarde de terça-feira (9)

Da Redação

Publicado em 10 de julho de 2024 às 09:44

Câmera registrou assalto em estacionamento na Ufba Crédito: Reprodução

A câmera de segurança da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba) registrou o momento em que uma estudante teve o carro roubado, no final da tarde dessa terça-feira (9).

Nas imagens é possível ver o momento em que um dos assaltantes desce de um HB20 e vai correndo em direção a um outro veículo, que está posicionado para sair do estacionamento. Depois, a motorista sai do veículo correndo, e os dois carros deixam as dependências da faculdade.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais do Batalhão Apolo e da 14ª CIPM foram comunicados sobre o crime pelo Cicom. Com base nas atualizações sobre o trajeto do carro, os policiais conseguiram localizá-lo na Avenida Suburbana.

Os dois homens que estavam no veículo foram presos e com eles foram encontrados um revólver calibre 32 com numeração raspada e o celular da estudante. Segundo a polícia, o carro que serviu de apoio ao crime é do pai de um dos suspeitos e havia sido adulterada com fita isolante para dificultar o reconhecimento.