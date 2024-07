FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Assaltante utilizou carro do pai para roubar aluna da Ufba no Canela

A estudante foi rendida pelos assaltantes ao chegar no estacionamento do campus, no bairro do Canela. Eles levaram o veículo, que foi recuperado cerca de 1h após o crime, no Alto do Cabrito, no Subúrbio.