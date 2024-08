CRIME

Fiscalização encontra fezes de rato no armazenamento de remédios em farmácia na Bahia

Três farmácias foram interditadas em Ilhéus, no sul da Bahia, após uma fiscalização encontrar diversas irregularidades nos locais. As infrações incluem medicamentos fora do prazo, venda de remédios controlados sem presença de farmacêutico e fezes de roedores no local de armazenamento dos produtos.