SALVADOR

Suspeito de assaltar farmácia é morto pela polícia no Bairro da Paz

Morreu na tarde desta sexta-feira (9), o suspeito de assaltar uma farmácia, em Salvador. O homem foi atingido em uma troca de tiros com policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

De acordo com informações da Polícia civil, Railan Santos Barbosa, de 27 anos, foi localizado na Rua Duque de Caxias, no bairro da Paz, após denúncias que ele estaria envolvido em um assalto a uma farmácia ocorrido no dia anterior.