INSEGURANÇA

Vira-casaca: líder do CV no Engenho Velho de Brotas foi do BDM

Trairagem é um prato que se come frio e não seria diferente com o traficante Robson Costa Uzeda da Silva, morto pela polícia no último dia 3, na Avenida Centenário. Quando estava no Bonde do Maluco (BDM), ele foi passado para trás pelos comparsas e mudou de lado, tornando-se um dos homens mais cruéis do Comando Vermelho (CV) no Brongo, no bairro do Engenho Velho de Brotas.