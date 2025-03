SAÚDE

Virou modinha: entenda por que a tadala ocupou o lugar do Viagra no mercado

Tadalafila foi o terceiro medicamento mais vendido do Brasil em 2024

Utilizado equivocadamente como pré-treino e até mesmo para ‘manter a energia’ no Carnaval, a tadalafila foi criada para tratar a disfunção erétil. O medicamento, que surgiu 12 anos após a descoberta do citrato de silbenafila, presente no Viagra, ganhou fama nos últimos anos e é o medicamento que trata a impotência sexual mais vendido no Brasil. Os efeitos colaterais e a duração do efeito são fatores que explicam o ‘sucesso’ do fármaco, que só pode ser utilizado sob prescrição médica. >