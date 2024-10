INUSITADO

Visita diária de beija-flor em farmácia soteropolitana viraliza nas redes sociais

Em uma farmácia localizada no bairro de Caminho de Areia, em Salvador, os funcionários recebem uma visita especial todos os dias. Não apresenta receita e não compra cosméticos, mas se tornou um grande amigo dos colaboradores. Apelidado como ‘Beija’, um beija-flor ‘bate ponto’ no estabelecimento desde 26 de dezembro do ano passado.

A operadora de caixa Liliane Barreto, de 44 anos, funcionária da farmácia há dois, é a melhor amiga da ave. A relação dela com o beija-flor, inclusive, viralizou nas redes sociais. “Tem dias que eu chego, antes de abrir (a farmácia), e ele já está lá me esperando. Quando ele me vê, já vem logo para a porta da farmácia”, afirmou. Segundo ela, as visitas ocorrem diariamente, especialmente no turno da manhã.