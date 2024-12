SALVADOR

Visitantes do Natal no Centro Histórico contam com reforço na segurança; entenda

Decoração foi aberta oficialmente ao público na última segunda-feira (9)

Maysa Polcri

Publicado em 15 de dezembro de 2024 às 19:36

Natal no Centro Histórico de Salvador Crédito: Valter Pontes/Secom

As milhares de pessoas que devem conferir a decoração de Natal no Centro Histórico, em Salvador, contarão com reforço na segurança pública. Um esquema foi montado desde o início do mês, pela prefeitura, para garantir a tranquilidade de baianos e turistas. A ação envolve diferentes órgãos municipais e estaduais.

Uma das principais ações, segundo a gestão municipal, é a implementação de pórticos de segurança em pontos estratégicos, além do fechamento de acessos ao Centro Histórico para veículos, durante os horários de maior fluxo. A decoração foi inaugurada na segunda-feira (9).

A segurança foi reforçada com a contratação de uma equipe de segurança privada e a atuação intensificada da Guarda Civil Municipal (GCM), que conta com 60 agentes e apoio de viaturas e motos. De acordo com Sérgio Freire, subprefeito do Centro Histórico, as forças de segurança se reuniram no início de dezembro para planejar as ações.

“As pessoas só poderão entrar após passar pelas barreiras de segurança, o que significa que teremos um Natal seguro. Não tenho dúvidas disso. A prefeitura está pronta para atender, não apenas os soteropolitanos, mas também os turistas que estão vindo de outras cidades, estados e até do exterior para vivenciar o nosso Natal”, pontuou.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) também está presente com 100 policiais militares e viaturas para garantir a ordem durante os eventos. Além disso, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) contribuirá com apoio e recursos tecnológicos para o monitoramento da área. Detectores de metais e câmeras de segurança, que utilizam tecnologia de reconhecimento facial, serão instalados ao longo do Centro Histórico, permitindo maior controle sobre o público que circula no local.

Maurício Lima, diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência da Guarda Civil Municipal, lembra que este é o segundo ano seguido que a decoração é instalada no Centro Histórico. “Este é o segundo ano que realizamos o evento na região, e, no ano passado, tivemos um grande sucesso, sem ocorrências relevantes. Estamos novamente com 60 agentes e uma operação que vai até 6 de janeiro, com um reforço aos finais de semana", disse. O esquema conta com 80 câmeras de videomonitoramento.