TRAGÉDIA

Vizinhos farão vaquinha para ajudar moradora que perdeu tudo em incêndio

Moradores lamentou a tragédia ocorrida em comunidade quilombola

Gil Santos

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 16:30

Duas crianças morreram carbonizadas Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Vizinhos da família que perdeu a casa em um incêndio em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, disseram que vão ajudar a mulher a reerguer um novo imóvel. A suspeita é de que o incêndio foi provocado por uma vela. A vítima, que perdeu o marido, um filho de 3 anos e outro de 36 dias de vida, pediu para não permanecer no mesmo local. Os amigos conseguiram um terreno na comunidade.

O incêndio ocorreu na noite de sexta-feira (30). O comerciante e vizinho, Denilson da Silva, o Rone, esteve no local no dia da tragédia, voltou nesta segunda-feira (2) e contou do movimento feito pela comunidade.

"É tudo muito recente, mas já conseguimos nos mobilizar. Temos o terreno e vamos nos juntar para ajudar ela a levantar a casa. Ela tem mais dois filhos, duas crianças que moram com ela, e que nesse momento estão na casa de amigos", disse.

A mulher, identificada apenas como Joelma, está tentando reunir os documentos para fazer o sepultamento dos corpos - o fogo destruiu os arquivos. Vizinhos contam que chovia no momento da tragédia, mas que as chamas estavam altas e que destruíram os três cômodos que formavam o imóvel em poucos minutos.

Em nota, a prefeitura de Lauro de Freitas informou que está prestando apoio à família afetada pela tragédia e que durante o fim de semana a família recebeu as chaves do novo imóvel, adquirido com o auxílio aluguel fornecido pela gestão. O Município informou também que fez um mutirão para limpeza do imóvel e que está acompanhando a situação.

"A Prefeitura também entregou o enxoval completo, alimentação e produtos de higiene. Além disso, um benefício emergencial no valor de um salário-mínimo será liberado ao longo da semana", diz a nota.