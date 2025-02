EDUCAÇÃO

Volta às aulas: veja dicas para ajudar as crianças na adaptação à escola

A participação dos pais é crucial

O momento da volta às aulas é importante, mas marca uma primeira vez para muitas crianças, que podem estar iniciando a vida escolar ou até mesmo trocando de colégio. Para muitos, a separação dos pais pode gerar uma angústia, mas com apoio adequado, a criança cria vínculos afetivos com professores e colegas, o que facilita sua adaptação.>

De acordo com Larissa Machado, diretora do Colégio São Paulo Tempo de Criança, a adaptação varia conforme a personalidade, idade e experiências anteriores de cada criança. Alguns podem enfrentar dificuldades ao mudar de escola ou grupo, mas o processo pode ser suavizado com a colaboração entre escola e família.>